CiRVI
La clase CiRVI está diseñada para utilizar el indicador técnico Índice de Vigor Relativo.
Descripción
La clase CiRVI proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Índice de Vigor Relativo.
Declaración
class CiRVI: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiRVI
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea base
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea de señal
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription