Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill WilliamsCiGator 

CiGator

La clase CiGator está diseñada para utilizar el indicador técnico Gator Oscillator (Oscilador Gator).

Descripción

La clase CiGator proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Gator Oscillator.

Declaración

   class CiGator: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Métodos de la clase

Atributos

 

JawPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la línea Mandíbula (Jaws)

JawShift

Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de la mandíbula

TeethPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la línea Dientes (Teeths)

TeethShift

Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de los dientes

LipsPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la línea Labios (Lips)

LipsShift

Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de los dientes

MaMethod

Devuelve el método de promediación

Applied

Devuelve el tipo de precio a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Upper

Devuelve el elemento del búfer superior

Lower

Devuelve el elemento del búfer inferior

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription