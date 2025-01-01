DocumentaciónSecciones
CiFractals

La clase CiFractals está diseñada para utilizar el indicador técnico Fractals (Fractales).

Descripción

La clase CiFractals proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Fractals.

Declaración

   class CiFractals: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiFractals

Métodos de la clase

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Upper

Devuelve el elemento del búfer superior

Lower

Devuelve el elemento del búfer inferior

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription