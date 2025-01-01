CiFractals
La clase CiFractals está diseñada para utilizar el indicador técnico Fractals (Fractales).
Descripción
La clase CiFractals proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Fractals.
Declaración
class CiFractals: public CIndicator
Título
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Jerarquía de herencia
CiFractals
Métodos de la clase
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento del búfer superior
|
Devuelve el elemento del búfer inferior
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription