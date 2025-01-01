CSeries
CSeries es la clase base de la Librería Estándar para acceder a los datos de las series temporales.
Descripción
La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5 de series temporales.
Declaración
|
class CSeries: public CArrayObj
Título
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CSeries
Descendientes directos
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el nombre de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene el número de búferes de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene la bandera del periodo de tiempo de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene el símbolo de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene el período de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene/Establece la bandera para actualizar los datos actuales
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
virtual BufferResize
|
Establece el tamaño del búfer de la serie temporal o del indicador
|
Métodos de actualización de datos
|
|
virtual Refresh
|
Actualiza los datos de la serie temporal o del indicador
|
Obtiene el período en formato string
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast