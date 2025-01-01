CSeries

CSeries es la clase base de la Librería Estándar para acceder a los datos de las series temporales.

Descripción

La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5 de series temporales.

Declaración

class CSeries: public CArrayObj

Título

#include <Indicators\Series.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj CSeries Descendientes directos CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Métodos de la clase

Atributos Name Obtiene el nombre de la serie temporal o del indicador BuffersTotal Obtiene el número de búferes de la serie temporal o del indicador Timeframe Obtiene la bandera del periodo de tiempo de la serie temporal o del indicador Symbol Obtiene el símbolo de la serie temporal o del indicador Period Obtiene el período de la serie temporal o del indicador RefreshCurrent Obtiene/Establece la bandera para actualizar los datos actuales Métodos de acceso a los datos virtual BufferResize Establece el tamaño del búfer de la serie temporal o del indicador Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza los datos de la serie temporal o del indicador PeriodDescription Obtiene el período en formato string