DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCSeries 

CSeries

CSeries es la clase base de la Librería Estándar para acceder a los datos de las series temporales.

Descripción

La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5 de series temporales.

Declaración

   class CSeries: public CArrayObj

Título

   #include <Indicators\Series.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Descendientes directos

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Métodos de la clase

Atributos

 

Name

Obtiene el nombre de la serie temporal o del indicador

BuffersTotal

Obtiene el número de búferes de la serie temporal o del indicador

Timeframe

Obtiene la bandera del periodo de tiempo de la serie temporal o del indicador

Symbol

Obtiene el símbolo de la serie temporal o del indicador

Period

Obtiene el período de la serie temporal o del indicador

RefreshCurrent

Obtiene/Establece la bandera para actualizar los datos actuales

Métodos de acceso a los datos

 

virtual BufferResize

Establece el tamaño del búfer de la serie temporal o del indicador

Métodos de actualización de datos

 

virtual Refresh

Actualiza los datos de la serie temporal o del indicador

PeriodDescription

Obtiene el período en formato string

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast