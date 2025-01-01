- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
At
Obtiene el elemento del array de la posición especificada.
CObject* At(
Parámetros
pos
[in] Posición del elemento en el array.
Valor devuelto
El valor del elemento, si se ejecuta correctamente; NULL si se intenta acceder a un elemento en una posición que no existe.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayObj::At(int)