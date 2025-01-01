DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjAt 

At

Obtiene el elemento del array de la posición especificada.

CObject*  At(
   int  pos      // Posición 
   )

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento en el array.

Valor devuelto

El valor del elemento, si se ejecuta correctamente; NULL si se intenta acceder a un elemento en una posición que no existe.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::At(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      CObject *result=array.At(i);
      if(result==NULL)
        {
         //--- Error al leer el array
         printf("Obtener el error del elemento");
         delete array;
         return;
        }
      //--- utiliza el elemento
      //--- . . .
     }
   delete array;
  }