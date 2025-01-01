CiEnvelopes
La clase CiEnvelopes está diseñada para utilizar el indicador técnico Envelopes.
Descripción
La clase CiEnvelopes proporciona métodos para la creación y acceso a los datos del indicador Envelopes.
Declaración
|
class CiEnvelopes: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiEnvelopes
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de promediación
|
Devuelve el desplazamiento horizontal
|
Devuelve el método de promediación
|
Devuelve la desviación
|
Devuelve el tipo de precio a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea superior
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea inferior
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription