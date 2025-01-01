Indicadores técnicos y Series temporales

Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales, así como las descripciones de los componentes correspondientes de la Librería Estándar de MQL5.

Las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones (guiones y asesores expertos).

Estas clases de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal Include\Indicators.