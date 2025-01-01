DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadores 

Indicadores técnicos y Series temporales

Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales, así como las descripciones de los componentes correspondientes de la Librería Estándar de MQL5.

Las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones (guiones y asesores expertos).

Estas clases de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal Include\Indicators.

Clase/grupo

Descripción

Clases base

Grupo de clases base y auxiliares

Clases de las series temporales

Grupo de clases de las series temporales

Indicadores de tendencia

Grupo de clases indicadoras de tendencia

Osciladores

Grupo de clases de los osciladores

Indicadores de volumen

Grupo de las clases indicadoras de volumen

Indicadores Bill Williams

Clases del indicador Bill Williams

Indicadores personalizados

Clase del indicador personalizado