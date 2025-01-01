- Clases base
- Clases de series temporales
- Indicadores de tendencia
- Osciladores
- Indicadores de volumen
- Indicadores de Bill Williams
- Indicadores personalizados
Indicadores técnicos y Series temporales
Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales, así como las descripciones de los componentes correspondientes de la Librería Estándar de MQL5.
Las clases de los indicadores técnicos y de las series temporales le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones (guiones y asesores expertos).
Estas clases de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal Include\Indicators.
|
Clase/grupo
|
Descripción
|
Grupo de clases base y auxiliares
|
Grupo de clases de las series temporales
|
Grupo de clases indicadoras de tendencia
|
Grupo de clases de los osciladores
|
Grupo de las clases indicadoras de volumen
|
Clases del indicador Bill Williams
|
Clase del indicador personalizado