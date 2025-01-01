- FreeMode
CArrayObj
La clase CArrayObj proporciona un array dinámico de punteros a instancias de la clase CObject y a sus clases hijas.
Descripción
La clase CArrayObj permite trabajar con un array dinámico de punteros a instancias de CObject y a sus clases hijas. Esto brinda la posibilidad de trabajar con arrays dinámicos multidimensionales de tipos de datos primitivos, y realizar cosas más complejas con estructuras de datos organizadas.
Esta clase permite añadir, insertar y borrar elementos del array, así como ordenarlos y buscarlos en arrays ordenados. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.
La clase CArrayObj tiene algunas sutilezas.
Declaración
class CArrayObj : public CArray
Título
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Jerarquía de herencia
CArrayObj
Descendientes directos
Método de la clase
Atributos
Obtiene la bandera de gestión de memoria
Establece la bandera de gestión de memoria
Control de memoria
Asigna memoria para incrementar el tamaño del array
Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array
Borra el array con un array totalmente exento de memoria (sin elementos).
|
Añade un elemento al final del array
Añade un elemento al final del array
Inserta un elemento en la posición especificada
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
Copia los elementos de otro array
Cambia el elemento de la posición especificada del array
Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento
Obtiene el elemento de la posición especificada y lo borra del array
Borra el elemento de la posición especificada
Borra el grupo de elementos de la posición especificada
Borra todos los elementos del array sin liberar la memoria
Obtiene el elemento de la posición especificada
Compara el array con otro
Inserta el elemento en el array ordenado
Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado
Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado
Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado
Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado
Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado
Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado
Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado
Guarda los datos del array en el archivo
Carga los datos en el array a partir del archivo
Obtiene el identificador de tipo del array
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Las aplicaciones prácticas de los arrays descienden de la clase CObject (incluyendo todas las clases de la Librería Estándar).
Por ejemplo, consideremos un array de dos dimensiones:
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
Sutilezas #
La clase tiene un mecanismo de control de memoria dinámica, de modo que tenga cuidado cuando tenga que manejar los elementos del array.
El mecanismo de gestión de la memoria se puede activar y desactivar utilizando el método FreeMode (bool). El mecanismo está activado de forma predeterminada.
En consecuencia, hay dos opciones para trabajar con la clase CArrayObj:
1. Activar el mecanismo de gestión de la memoria. (predeterminado)
En este caso, CArrayObj se responsabiliza de liberar los elementos de la memoria después de eliminarse del array. En el siguiente programa, el usuario no debe liberar los elementos del array.
Ejemplo:
int i;
2. El mecanismo de gestión de memoria está desactivado.
En este caso, CArrayObj se responsabiliza de liberar la memoria utilizada por los elementos después de borrarlos del array. En este programa, el usuario debe liberar los elementos del array.
Ejemplo:
int i;