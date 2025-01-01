CArrayObj

La clase CArrayObj proporciona un array dinámico de punteros a instancias de la clase CObject y a sus clases hijas.

Descripción

La clase CArrayObj permite trabajar con un array dinámico de punteros a instancias de CObject y a sus clases hijas. Esto brinda la posibilidad de trabajar con arrays dinámicos multidimensionales de tipos de datos primitivos, y realizar cosas más complejas con estructuras de datos organizadas.

Esta clase permite añadir, insertar y borrar elementos del array, así como ordenarlos y buscarlos en arrays ordenados. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.

La clase CArrayObj tiene algunas sutilezas.

Declaración

class CArrayObj : public CArray

Título

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj Descendientes directos CIndicators, CSeries

Método de la clase

Atributos FreeMode Obtiene la bandera de gestión de memoria FreeMode Establece la bandera de gestión de memoria Control de memoria Reserve Asigna memoria para incrementar el tamaño del array Resize Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array Shutdown Borra el array con un array totalmente exento de memoria (sin elementos). Métodos de adición Add Añade un elemento al final del array AddArray Añade un elemento al final del array Insert Inserta un elemento en la posición especificada InsertArray Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array AssignArray Copia los elementos de otro array Métodos de actualización Update Cambia el elemento de la posición especificada del array Shift Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento Métodos de borrado Detach Obtiene el elemento de la posición especificada y lo borra del array Delete Borra el elemento de la posición especificada DeleteRange Borra el grupo de elementos de la posición especificada Clear Borra todos los elementos del array sin liberar la memoria Métodos de acceso At Obtiene el elemento de la posición especificada Métodos de comparación CompareArray Compara el array con otro Operaciones de ordenación InsertSort Inserta el elemento en el array ordenado Búsqueda Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado SearchGreat Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado SearchLess Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado SearchGreatOrEqual Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado SearchLessOrEqual Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado SearchFirst Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado SearchLast Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado Entrada/salida Save Guarda los datos del array en el archivo Load Carga los datos en el array a partir del archivo Type Obtiene el identificador de tipo del array

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Métodos heredados de la clase CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Las aplicaciones prácticas de los arrays descienden de la clase CObject (incluyendo todas las clases de la Librería Estándar).

Por ejemplo, consideremos un array de dos dimensiones:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- crea el array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- crea subarrays

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- llena el array

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- el array se crea correctamente

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- utiliza el elemento del array

}

}

delete array;

}

La clase tiene un mecanismo de control de memoria dinámica, de modo que tenga cuidado cuando tenga que manejar los elementos del array.

El mecanismo de gestión de la memoria se puede activar y desactivar utilizando el método FreeMode (bool). El mecanismo está activado de forma predeterminada.

En consecuencia, hay dos opciones para trabajar con la clase CArrayObj:

1. Activar el mecanismo de gestión de la memoria. (predeterminado)

En este caso, CArrayObj se responsabiliza de liberar los elementos de la memoria después de eliminarse del array. En el siguiente programa, el usuario no debe liberar los elementos del array.

Ejemplo:

int i;

//--- Crea un array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Inserta los elementos en el array

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- Hace algo

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- Acción con un elemento

. . .

}

//--- Borrar el array con los elementos

delete array;

2. El mecanismo de gestión de memoria está desactivado.

En este caso, CArrayObj se responsabiliza de liberar la memoria utilizada por los elementos después de borrarlos del array. En este programa, el usuario debe liberar los elementos del array.

Ejemplo: