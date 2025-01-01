- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Detach
Borra un elemento del array en la posición especificada.
|
CObject* Detach(
Parámetros
pos
[in] Posición del elemento en el array.
Valor devuelto
Puntero a la eliminación de los elementos en caso de éxito, NULL - si no se puede eliminar el elemento.
Nota
Cuando se elimina del array, el elemento no se borra en ningún estado de la bandera de gestión de memoria. Puntero al elemento retirado.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::Detach(int)