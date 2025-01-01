Detach

Borra un elemento del array en la posición especificada.

CObject* Detach(

int pos

)

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento en el array.

Valor devuelto

Puntero a la eliminación de los elementos en caso de éxito, NULL - si no se puede eliminar el elemento.

Nota

Cuando se elimina del array, el elemento no se borra en ningún estado de la bandera de gestión de memoria. Puntero al elemento retirado.

Ejemplo: