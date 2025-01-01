DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjDetach 

Detach

Borra un elemento del array en la posición especificada.

CObject*  Detach(
   int  pos      // Posición
   )

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento en el array.

Valor devuelto

Puntero a la eliminación de los elementos en caso de éxito, NULL - si no se puede eliminar el elemento.

Nota

Cuando se elimina del array, el elemento no se borra en ningún estado de la bandera de gestión de memoria. Puntero al elemento retirado.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Detach(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   CObject *object=array.Detach(0);
   if(object==NULL)
     {
      printf("Quitar error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el elemento
   //--- . . .
   //--- borra el elemento
   delete object;
   //--- borra el array
   delete array;
  }