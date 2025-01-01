DocumentaciónSecciones
CiOsMA

La clase CiOsMA está diseñada para utilizar el indicador técnico Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD).

Descripción

La clase CiOsMA proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD).

Declaración

   class CiOsMA: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiOsMA

Métodos de la clase

Atributos

 

FastEmaPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la EMA rápida

SlowEmaPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la EMA lenta

SignalPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la línea de señal

Applied

Devuelve el tipo de precio a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento de búfer

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription