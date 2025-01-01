CiOsMA
La clase CiOsMA está diseñada para utilizar el indicador técnico Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD).
Descripción
La clase CiOsMA proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD).
Declaración
class CiOsMA: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiOsMA
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación de la EMA rápida
Devuelve el periodo de promediación de la EMA lenta
Devuelve el periodo de promediación de la línea de señal
Devuelve el tipo de precio a aplicar
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription