CiVolumes
La clase CiVolumes está diseñada para utilizar el indicador técnico Volúmenes.
Descripción
La clase CiVolumes proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Volúmenes.
Declaración
class CiVolumes: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Jerarquía de herencia
CiVolumes
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el tipo de volumen a aplicar
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription