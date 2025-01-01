DocumentaciónSecciones
Create

Crea el indicador con los parámetros especificados.

bool  Create(
   const string           symbol,         // símbolo
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // periodo
   const ENUM_INDICATOR   type,           // tipo
   const int              num_params,     // número de parámetros
   const MqlParam&        params[]        // referencia al array de parámetros
   )

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del símbolo.

period

[in]  Periodo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in]  Tipo del indicador (enumeración ENUM_INDICATOR).

num_params

[in]  Número de parámetros del indicador.

params

[in]  Referencia al array de parámetros del indicador.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.