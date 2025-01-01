- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Crea el indicador con los parámetros especificados.
|
bool Create(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo.
period
[in] Periodo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).
type
[in] Tipo del indicador (enumeración ENUM_INDICATOR).
num_params
[in] Número de parámetros del indicador.
params
[in] Referencia al array de parámetros del indicador.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.