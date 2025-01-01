Create

Crea el indicador con los parámetros especificados.

bool Create(

const string symbol,

const ENUM_TIMEFRAMES period,

const ENUM_INDICATOR type,

const int num_params,

const MqlParam& params[]

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del símbolo.

period

[in] Periodo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

type

[in] Tipo del indicador (enumeración ENUM_INDICATOR).

num_params

[in] Número de parámetros del indicador.

params

[in] Referencia al array de parámetros del indicador.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.