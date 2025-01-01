DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorMinValue 

MinValue

Devuelve el valor y el índice del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.

double  MinValue(
   const int   buffer_num,     // número de búfer
   const int   start,          // índice de inicio
   const int   count,          // número de elementos
   int&        index           // referencia
   ) const

Parámetros

buffer_num

[in]  Número de búfer donde buscar el valor.

start

[in]  Índice de inicio.

count

[in]  Número de elementos.

index

[out]  Referencia a la variable de tipo int del índice del elemento mínimo.

Valor devuelto

El valor del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.

Nota

El índice del elemento mínimo del búfer se almacena en la variable index, pasada por referencia.