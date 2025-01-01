- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MinValue
Devuelve el valor y el índice del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.
double MinValue(
Parámetros
buffer_num
[in] Número de búfer donde buscar el valor.
start
[in] Índice de inicio.
count
[in] Número de elementos.
index
[out] Referencia a la variable de tipo int del índice del elemento mínimo.
Valor devuelto
El valor del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.
Nota
El índice del elemento mínimo del búfer se almacena en la variable index, pasada por referencia.