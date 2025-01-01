- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Obtiene el elemento especificado del búfer del indicador. Refresh() debe llamarse para trabajar con datos recientes antes de utilizar el método.
|
double GetData(
Parámetros
buffer_num
[in] Número del búfer.
index
[in] Índice del elemento.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente devuelve el valor numérico del elemento, o EMPTY_VALUE en caso de error.
GetData
Obtiene los datos del búfer del indicador por la posición inicial y el número de datos necesarios.
|
int GetData(
Parámetros
start_pos
[in] Posición inicial del búfer del indicador.
count
[in] Número de elementos requeridos.
buffer_num
[in] Número del búfer del indicador.
buffer
[in] Referencia al array de datos destino.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.
GetData
Obtiene los datos del búfer del indicador por hora de inicio y número de datos necesarios.
|
int GetData(
Parámetros
start_time
[in] Hora de inicio.
count
[in] Número de elementos requeridos.
buffer_num
[in] Número del búfer del indicador.
buffer
[in] Referencia al array destino.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.
GetData
Obtiene los datos del búfer del indicador por hora de inicio y parada, y número de datos necesarios.
|
int GetData(
Parámetros
start_time
[in] Hora de inicio.
stop_time
[in] Hora de parada.
buffer_num
[in] Número del búfer del indicador.
buffer
[in] Referencia al array destino.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.