GetData

Obtiene el elemento especificado del búfer del indicador. Refresh() debe llamarse para trabajar con datos recientes antes de utilizar el método.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // número del búfer
   const int  index           // índice del elemento
   ) const

Parámetros

buffer_num

[in]  Número del búfer.

index

[in]  Índice del elemento.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente devuelve el valor numérico del elemento, o EMPTY_VALUE en caso de error.

GetData

Obtiene los datos del búfer del indicador por la posición inicial y el número de datos necesarios.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // posición
   const int      count,          // número de elementos requeridos
   const int      buffer_num,     // número de búfer
   double&        buffer[]        // array de datos destino
   ) const

Parámetros

start_pos

[in]  Posición inicial del búfer del indicador.

count

[in]  Número de elementos requeridos.

buffer_num

[in]  Número del búfer del indicador.

buffer

[in]  Referencia al array de datos destino.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.

GetData

Obtiene los datos del búfer del indicador por hora de inicio y número de datos necesarios.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // hora de inicio
   const int       count,          // número de elementos requeridos
   const int       buffer_num,     // número de búfer
   double&         buffer[]        // array de datos destino
   ) const

Parámetros

start_time

[in]  Hora de inicio.

count

[in]  Número de elementos requeridos.

buffer_num

[in]  Número del búfer del indicador.

buffer

[in]  Referencia al array destino.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.

GetData

Obtiene los datos del búfer del indicador por hora de inicio y parada, y número de datos necesarios.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // hora de inicio
   const datetime  stop_time,      // hora de parada
   const int       buffer_num,     // número de búfer
   double&         buffer[]        // array de datos destino
   ) const

Parámetros

start_time

[in]  Hora de inicio.

stop_time

[in]  Hora de parada.

buffer_num

[in]  Número del búfer del indicador.

buffer

[in]  Referencia al array destino.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el número de elementos recibidos del búfer del indicador especificado; en otro caso -1.