CiDeMarker
La clase CiDeMarker está diseñada para utilizar el indicador técnico DeMarker.
Descripción
La clase CiDeMarker proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador DeMarker.
Declaración
class CiDeMarker: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiDeMarker
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Métodos de creación
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
Devuelve el elemento de búfer
|
Entrada/salida
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription