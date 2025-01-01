//--- ejemplo de CArrayObj::Save(int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array!=NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- añade elementos al array

//--- . . .

//--- abrir archivo

file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!array.Save(file_handle))

{

//--- error al guardar el archivo

printf("Error al guardar el archivo: %d!",GetLastError());

delete array;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

delete array;

}