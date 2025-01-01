- FreeMode
Save
Guarda los datos del array en el archivo.
|
virtual bool Save(
Parámetros
file_handle
[in] Manejador de archivo binario previamente abierto con la función FileOpen (...)
Valor devuelto
true - si se completa correctamente, false - si hay algún error.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::Save(int)