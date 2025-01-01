CiStochastic
La clase CiStochastic está diseñada para utilizar el indicador técnico Oscilador Estocástico.
Descripción
La clase CiStochastic proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Oscilador Estocástico.
Declaración
|
class CiStochastic: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiStochastic
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de promediación de la línea %K
|
Devuelve el periodo de promediación de la línea %D
|
Devuelve el periodo de desaceleración
|
Devuelve el método de promediación
|
Tipo de precio (Bajo/Alto o Cierre/Cierre) a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea base
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea de señal
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription