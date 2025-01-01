DocumentaciónSecciones
CiStochastic

La clase CiStochastic está diseñada para utilizar el indicador técnico Oscilador Estocástico.

Descripción

La clase CiStochastic proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Oscilador Estocástico.

Declaración

   class CiStochastic: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

Métodos de la clase

Atributos

 

Kperiod

Devuelve el periodo de promediación de la línea %K

Dperiod

Devuelve el periodo de promediación de la línea %D

Slowing

Devuelve el periodo de desaceleración

MaMethod

Devuelve el método de promediación

PriceField

Tipo de precio (Bajo/Alto o Cierre/Cierre) a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento del búfer de la línea base

Signal

Devuelve el elemento del búfer de la línea de señal

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription