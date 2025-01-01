DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de datos calculados por el indicador.

int  BarsCalculated() const;

Valor devuelto

Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer del indicador, o -1 en caso de error (los datos no se han calculado todavía).