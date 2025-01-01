- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales
Esta sección contiene los detalles técnicos de las clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales, así como la descripción de los componentes correspondientes de la Librería Estándar MQL5.
|
Clase/grupo
|
Descripción
|
Clase del búfer del historial del spread
|
Clase del búfer del historial de los precios de apertura
|
Clase del búfer del historial de los ticks de los volúmenes
|
Clase del búfer del historial de los volúmenes reales
|
Clase base del búfer de los datos de tipo double
|
Clase del búfer de los precios de apertura
|
Clase del búfer de los precios máximos (High)
|
Clase del búfer de los precios mínimos (Low)
|
Clase del búfer de los precios de cierre
|
Clase del búfer del indicador técnico
|
Clase base para acceder a los datos de las series temporales
|
Clase base para acceder a los datos de los precios
|
Clase base del indicador técnico
|
Colección del indicador técnico y las series
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CObject