DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases base 

Clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales

Esta sección contiene los detalles técnicos de las clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales, así como la descripción de los componentes correspondientes de la Librería Estándar MQL5.

Clase/grupo

Descripción

CSpreadBuffer

Clase del búfer del historial del spread

CTimeBuffer

Clase del búfer del historial de los precios de apertura

CTickVolumeBuffer

Clase del búfer del historial de los ticks de los volúmenes

CRealVolumeBuffer

Clase del búfer del historial de los volúmenes reales

CDoubleBuffer

Clase base del búfer de los datos de tipo double

COpenBuffer

Clase del búfer de los precios de apertura

CHighBuffer

Clase del búfer de los precios máximos (High)

CLowBuffer

Clase del búfer de los precios mínimos (Low)

CCloseBuffer

Clase del búfer de los precios de cierre

CIndicatorBuffer

Clase del búfer del indicador técnico

CSeries

Clase base para acceder a los datos de las series temporales

CPriceSeries

Clase base para acceder a los datos de los precios

CIndicator

Clase base del indicador técnico

CIndicators

Colección del indicador técnico y las series

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare