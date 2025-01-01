Clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales

Esta sección contiene los detalles técnicos de las clases base, indicador técnico auxiliar y series temporales, así como la descripción de los componentes correspondientes de la Librería Estándar MQL5.

Clase/grupo Descripción CSpreadBuffer Clase del búfer del historial del spread CTimeBuffer Clase del búfer del historial de los precios de apertura CTickVolumeBuffer Clase del búfer del historial de los ticks de los volúmenes CRealVolumeBuffer Clase del búfer del historial de los volúmenes reales CDoubleBuffer Clase base del búfer de los datos de tipo double COpenBuffer Clase del búfer de los precios de apertura CHighBuffer Clase del búfer de los precios máximos (High) CLowBuffer Clase del búfer de los precios mínimos (Low) CCloseBuffer Clase del búfer de los precios de cierre CIndicatorBuffer Clase del búfer del indicador técnico CSeries Clase base para acceder a los datos de las series temporales CPriceSeries Clase base para acceder a los datos de los precios CIndicator Clase base del indicador técnico CIndicators Colección del indicador técnico y las series