CiOBV
La clase CiOBV está diseñada para utilizar el indicador técnico Balance de Volúmenes (On Balance Volume, OBV).
Descripción
La clase CiOBV proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Balance de Volúmenes (On Balance Volume, OBV).
Declaración
class CiOBV: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Jerarquía de herencia
CiOBV
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el tipo de volumen a aplicar
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription