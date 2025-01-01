DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayIsSorted 

IsSorted

Indica si el array está ordenado según la opción especificada.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Modo de ordenación
   ) const

Parámetros

mode=0

[in]  Modo de ordenación.

Valor devuelto

Bandera de la lista ordenada. Si la lista está ordenada de acuerdo al modo especificado - true, en caso contrario - false.

Nota

La bandera de ordenación no se puede cambiar directamente. Se establece con el método Sort() y se reinicia con cualquiera de los métodos de adición e inserción a excepción del método InserSort(...).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArray::IsSorted()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- comprobar ordenación
   if(array.IsSorted())
     {
      //--- utilizar los métodos del array ordenado
      //--- ...
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }
Max