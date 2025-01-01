IsSorted
Indica si el array está ordenado según la opción especificada.
bool IsSorted(
Parámetros
mode=0
[in] Modo de ordenación.
Valor devuelto
Bandera de la lista ordenada. Si la lista está ordenada de acuerdo al modo especificado - true, en caso contrario - false.
Nota
La bandera de ordenación no se puede cambiar directamente. Se establece con el método Sort() y se reinicia con cualquiera de los métodos de adición e inserción a excepción del método InserSort(...).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArray::IsSorted()