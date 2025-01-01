DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiIchimoku 

CiIchimoku

La clase CiIchimoku está diseñada para utilizar el indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo.

Descripción

La clase CiIchimoku proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Declaración

   class CiIchimoku: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Métodos de la clase

Atributos

 

TenkanSenPeriod

Devuelve el periodo TenkanSen

KijunSenPeriod

Devuelve el periodo KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Devuelve el periodo SenkouSpanB

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

TenkanSen

Devuelve el elemento del búfer de la línea TenkanSen

KijunSen

Devuelve el elemento del búfer de la línea KijunSen

SenkouSpanA

Devuelve el elemento del búfer de la línea SenkouSpanA

SenkouSpanB

Devuelve el elemento del búfer de la línea SenkouSpanB

ChinkouSpan

Devuelve el elemento del búfer de la línea ChikouSpan

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription