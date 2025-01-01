- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
La clase CiIchimoku está diseñada para utilizar el indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo.
Descripción
La clase CiIchimoku proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Declaración
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiIchimoku
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo TenkanSen
|
Devuelve el periodo KijunSen
|
Devuelve el periodo SenkouSpanB
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea TenkanSen
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea KijunSen
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea SenkouSpanA
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea SenkouSpanB
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea ChikouSpan
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription