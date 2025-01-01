CiBullsPower

La clase CiBullsPower está diseñada para utilizar el indicador técnico Bulls Power (Poder de los Toros).

Descripción

La clase CiBullsPower proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Bulls Power (Poder de los Toros).

Declaración

class CiBullsPower: public CIndicator

Título

#include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiBullsPower

Métodos de la clase

Atributos MaPeriod Devuelve el periodo de promediación Métodos de creación Create Crea el indicador Métodos de acceso a los datos Main Devuelve el elemento de búfer Entrada/salida virtual Type Devuelve el identificador de tipo del objeto