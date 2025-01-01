DeleteRange

Borra un grupo de elementos de la posición especificada.

bool DeleteRange(

int from,

int to

)

Parámetros

from

[in] Posición del primer elemento a partir del cual se borra el rango del array.

to

[in] Posición del último elemento que define el rango a borrar del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden borrar.

Nota

Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.

Ejemplo: