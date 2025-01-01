- FreeMode
SearchLess
Busca un elemento menor que la muestra en el array ordenado.
int SearchLess(
Parámetros
element
[in] El elemento muestra a buscar en el array.
Valor devuelto
La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 si el ítem no se encuentra.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayObj:: SearchLess(CObject*)