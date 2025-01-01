DokumentationKategorien
Erhält die Anzahl der Balken auf dem Chart, die angezeigt werden können.

int  VisibleBars() const

Rückgabewert

Die Anzahl der Balken, die angezeigt werden können, auf dem Chart, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird 0 zurückgegeben.