DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsShowGrid 

ShowGrid (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Gitteranzeige".

bool  ShowGrid() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Gitteranzeige" des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ShowGrid (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Gitteranzeige".

bool  ShowGrid(
   bool  show      // Flagwert
   )

Parameter

show

[in]  Der neue Wert des Flags "Gitteranzeige".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.