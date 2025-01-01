DokumentationKategorien
Shift (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".

bool  Shift() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand" des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

Shift (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".

bool  Shift(
   bool  shift      // Flagwert
   )

Parameter

shift

[in]  Der neue Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.