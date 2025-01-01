- ChartID
Shift (Get-Methode)
Erhält den Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".
bool Shift() const
Rückgabewert
Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand" des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.
Shift (Set-Methode)
Setzt den Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".
bool Shift(
Parameter
shift
[in] Der neue Wert des Flags "Verschiebung des Preischarts vom rechten Rand".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.