Period

Erhält den Wert des Chat-Zeitrahmens.

ENUM_TIMEFRAMES  Period() const

Rückgabewert

Periode des Charts (aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES), der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird 0 zurückgegeben.