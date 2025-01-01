ERR_SUCCESS 0 Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 Unerwarteter interner Fehler

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 Fehlerwert beim internen Aufruf des Client-Terminals

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 Fehlerwert beim Aufruf der Systemfunktion

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen

ERR_INVALID_ARRAY 4006 Array mit unpassendem Typ, falscher Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Arrays

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 Zu kleine Arraygröße für die geforderte Größe oder der Versuch der Größenänderung eines statischen Arrays

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 Zeichenkette ist zu groß

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 nicht initialisierte Zeichenkette

ERR_INVALID_DATETIME 4010 Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 Die Gesamtzahl der Elemente im Array darf nicht größer als 2147483647 sein

ERR_INVALID_POINTER 4012 Ungültiger Anzeiger

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 Falscher Typ des Pointers

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 Es ist ein Speicherüberlauf bei der Berechnung der mathematischen Funktion aufgetreten

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Das aufgerufene Sleep() überschreitet den Zeitpunkt des Testendes.

ERR_PROGRAM_STOPPED 4022 Der Test wurde zwangsweise von außen beendet. Beispielsweise wurde die Optimierung unterbrochen, das visuelle Testfenster geschlossen oder der Test-Agent angehalten.

ERR_INVALID_TYPE 4023 Ungültiger Typ

ERR_INVALID_HANDLE 4024 Ungültiges Handle

ERR_TOO_MANY_OBJECTS 4025 Obergrenze der Objektanzahl erreicht.

Charts

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 Falscher Identifikator des Charts

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 Chart antwortet nicht

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 Chart ist nicht gefunden

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 Fehler bei Charteröffnung

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 Ein fehlerhafter Parameterwert für Funktionen für die Arbeit mit dem Chart

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 Fehler bei Timererzeugung

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 Falsche Charteigenschaft ID

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 Fehler bei Screenshot Erzeugung

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 Fehler der Navigierung durch Chart

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 Fehler der Schablonenverwendung

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden

Graphische Objekte

ERR_OBJECT_ERROR 4201 Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 Graphisches Objekt ist nicht gefunden

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden

MarketInfo

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 Unbekanntes Symbol

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Symbol nicht gewählt in MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 Fehleridentifikator der Symboleigenschaft

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 Fehler beim Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 Das Limit der ausgewählten Symbole in MarketWatch wurde überschritten.

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 Falsche Session-ID beim Aufruf der Funktionen SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade.

Zugang zur Geschichte

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 Angeforderte Historie ist nicht gefunden

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 Falscher Identifikator der Eigenschaften der Historie

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 Zeitrüberschreitung beim Abruf der Historie

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 Die Anzahl der abgerufenen Balken ist in den Einstellungen des Terminals begrenzt

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 Zahlreiche Fehler beim Laden der Historie

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 Das aufnehmende Array ist zu klein, um alle abgerufenen Daten zu speichern

Global_Variables

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 Globale Variablen wurden nicht modifiziert

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geöffnet und gelesen werden

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geschrieben werden

ERR_MAIL_SEND_FAILED 4510 Fehler beim Sender der E-Mail

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 Fehler beim Abspielen eines Tons

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 Falscher Identifikator der Programmeigenschaft

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 Fehler beim Dateisenden via ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen

ERR_FTP_NOSERVER 4519 Ftp-Server wurde nicht in den Einstellungen definiert

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 Ftp-Benutzername wurde nicht in den Einstellungen definiert

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 Datei existiert nicht

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 Verbindung mit dem Ftp-Server fehlgeschlagen

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 Upload-Verzeichnis auf dem Ftp-Server nicht gefunden

Puffer der Benutzerindikatoren

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 Falscher Index des Indikatorpuffers

Eigenschaften der Benutzerindikatoren

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator

Account

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 Falscher Identifikator der Handelseigenschaft

ERR_TRADE_DISABLED 4752 Handel für Expert ist verboten

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 Position ist nicht gefunden

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 Order ist nicht gefunden

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 Deal ist nicht gefunden

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 Fehler beim Senden der Handelsanforderung

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 Berechnung des Profits oder der Margin fehlgeschlagen

Indikator

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 Unbekanntes Symbol

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 Indikator kann nicht erzeugt werden

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 Nicht genug Speicherplatz, um den Indikator zu starten

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 Indikator kann nicht auf den anderen Indikator angewendet werden

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 Fehler beim Hinzufügen des Indikators

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 Angeforderte Daten nicht gefunden

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 Handle des Indikators ist ungültig

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 Falsche Parameterzahl beim Indikator

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 Fehlende Parameter beim Indikator

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 Der erste Parameter im Feld muss der Name des nutzerdefinierten Indikators sein

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 Falscher Parametertyp für den Indikator

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 Falscher Index des angeforderten Indikatorpuffers

Markttiefe

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 DOM kann nicht zugefügt werden

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 DOM kann nicht entfernt werden

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 DOM Dasten können nicht erhalten werden

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten

Dateioperationen

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden

ERR_WRONG_FILENAME 5002 Ungültiger Dateiname

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 Zu langer Dateiname

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 Fehler der Dateieröffnung

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 Fehler beim Löschen der Datei

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 Datei mit diesem Handle ist schon geschlossen oder konnte nicht erstellt werden

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 Falsches Handle der Datei

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 Datei muss für Schreiben eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 Datei muss für Lesen eröffnet werden

ERR_FILE_NOTBIN 5011 Datei muss als binäre Datei eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTXT 5012 Datei muss als Textdatei eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden

ERR_FILE_NOTCSV 5014 Datei muss als CSV eröffnet werden

ERR_FILE_READERROR 5015 Fehler des Datei Lesen

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 Datei existiert nicht

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 Datei kann nicht neugeschrieben werden

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 Falscher Verzeichnisname

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 Verzeichnis existiert nicht

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 Verzeichnis kann nicht entfernt werden

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen)

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 Es ist unmöglich, das nächste Datenfragment aus der CSV-Datei (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool) zu lesen, Dateiende erreicht

Zeilenreduzierung

ERR_NO_STRING_DATE 5030 In der Zeile gibt es kein Datum

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 Falsches Datum in der Zeile

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 Falsche Zeit in der Zeile

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 Nicht genug Speicherplatz für Zeile

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 Zeilenlänge ist kleiner als erwartet

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 Falsche Formatzeile

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 Zahl der Formatspezifikationen ist größer, als die Parameterzahl

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 Beschädigter Parameter des Typs

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 Position außerhalb der Zeile

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 Zum Zeilenende wird 0 hinzugefügt, eine sinnlose Operation

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 Beschädigtes Zeichenkettenobjekt

Operationen mit Feldern

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 Kopieren von inkompatiblen Arrays. Ein Zeichenarray kann nur in ein Zeichenarray kopiert werden, numerisches Array in ein numerisches.

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 Zielarray ist als AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe

ERR_SMALL_ARRAY 5052 Zu kleines Feld, Startposition außerhalb des Feldes

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 Array mit der Größe Null

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 Muss ein numerisches Array sein

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 Muss eindimensionales Array sein

ERR_SERIES_ARRAY 5056 Zeitreihe kann nicht verwendet werden

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 Muss ein Array des Typs double sein

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 Muss ein Array des Typs float sein

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 Muss ein Array des Typs long sein

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 Muss ein Array des Typs int sein

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 Muss ein Array des Typs short sein

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 Muss ein Array des Typs char sein

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 Nur Array vom Typ string

Arbeit mit OpenCL

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 Ungültiges OpenCL-Handle

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 Fehler beim Kompilieren eines OpenCL-Programms

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 5106 Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 Ungültige Größe des OpenCL-Puffers

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 Maximale Anzahl der OpenCL-Objekte überschritten

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 Fehler bei der Auswahl des OpenCl-Device

Arbeiten mit der Datenbank

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 Interner Datenbankfehler

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 Ungültiges Datenbankhandle

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 Übersteigt die maximal erlaubte Anzahl von Datenbankobjekten

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 Verbindungsfehler zur Datenbank

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 Fehler bei der Anfrageausführung

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 Fehler bei der Anfrageerstellung

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 Keine zu lesenden Daten mehr

ERR_DATABASE_STEP 5127 Der Wechsel zur nächsten Anfrage ist fehlgeschlagen

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 Die Daten zum Lesen der Anfrageergebnisse sind noch nicht bereit

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 Das automatische Ersetzen der Parameter für eine SQL-Anfrage ist fehlgeschlagen

Operationen mit WebRequet

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 Ungültige URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten

Operationen mit einem Netzwerk (Sockets)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 Ungültiges Handle eines Socket wurde der Funktion übergeben

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 Zu viele offene Sockets (max 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 Verbindung zum entfernten Host ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 Senden/Empfangen der Daten vom Socket ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 Das Herstellen einer sicheren Verbindung (TLS Handshake) ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 Das Zertifikat zum Schutz der Verbindung enthält keine Daten

Benutzerdefinierte Symbole

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 Ein benutzerdefinierter Symbol muss angegeben werden

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 Ungültiger Name des benutzerdefinierten Symbols. Der Name des Symbols darf nur lateinische Buchstaben ohne Satzzeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen (".", "_", "&" und "#") enthalten. Es ist nicht empfehlenswert, Symbole <, >, :, ", /,\, |, ?, * zu verwenden.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 Der Name des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang. Der Name des Symbols darf nicht länger als 32 Zeichen inklusive der abschließenden 0 sein

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 Der Pfad zum benutzerdefinierten Symbol ist zu lang. Der Pfad darf nicht länger als 128 Zeichen einschließlich "Custom\\", Symbolnamens, Trennzeichens von Gruppen und der abschließenden 0 sein

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 Ein benutzerdefinierter Symbol mit diesem Namen existiert bereits

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 Fehler beim Erstellen, Löschen oder Ändern eines benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 Versuch, das in der Marktübersicht (Market Watch) ausgewählte benutzerdefinierte Symbol zu löschen

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 Falsche Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 Falscher Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 Der String-Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 Die Ticks im Array sind nicht in zeitlicher Reihenfolge geordnet

Wirtschaftskalender

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 Arraygröße ist zu klein für die Übernahme aller Werte

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 Zeitlimit der Anforderung ist überschritten

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 Land wurde nicht gefunden

Arbeiten mit der Datenbank

ERR_DATABASE_ERROR 5601 Allgemeiner Fehler

ERR_DATABASE_LOGIC 5602 SQLite interner Logikfehler

ERR_DATABASE_PERM 5603 Zugriff verweigert

ERR_DATABASE_ABORT 5604 Durch die Rückrufroutine bedingter Abbruch

ERR_DATABASE_BUSY 5605 Die Datei der Datenbank ist blockiert

ERR_DATABASE_LOCKED 5606 Die Tabelle der Datenbank ist blockiert

ERR_DATABASE_NOMEM 5607 Nicht genügend Speicherplatz, die Operation zu beenden

ERR_DATABASE_READONLY 5608 Versuch, in eine schreibgeschützte Datenbank zu schreiben

ERR_DATABASE_INTERRUPT 5609 Operation wurde durch sqlite3_interrupt() beendet

ERR_DATABASE_IOERR 5610 E/A-Fehler der Festplatten

ERR_DATABASE_CORRUPT 5611 Das Festplattenabbild der Datenbank ist beschädigt.

ERR_DATABASE_NOTFOUND 5612 Unbekannter Operationscode in sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL 5613 Das Einfügen ist fehlgeschlagen, weil die Datenbank voll ist

ERR_DATABASE_CANTOPEN 5614 Die Datei der Datenbank kann nicht geöffnet werden

ERR_DATABASE_PROTOCOL 5615 Fehler im Sperrprotokoll der Datenbank

ERR_DATABASE_EMPTY 5616 Ausschließlich für den internen Gebrauch

ERR_DATABASE_SCHEMA 5617 Verändertes Schema der Datenbank

ERR_DATABASE_TOOBIG 5618 Zeichenkette oder BLOB überschreitet die Größenbeschränkung

ERR_DATABASE_CONSTRAINT 5619 Abbruch wegen Verletzung der Einschränkungen

ERR_DATABASE_MISMATCH 5620 Nicht übereinstimmende Datentypen

ERR_DATABASE_MISUSE 5621 Fehlerhafte Verwendung der Bibliothek

ERR_DATABASE_NOLFS 5622 Verwendete Betriebssystemfunktionen werden vom Host nicht unterstützt

ERR_DATABASE_AUTH 5623 Authentifizierung ist fehlgeschlagen

ERR_DATABASE_FORMAT 5624 nicht verwendet

ERR_DATABASE_RANGE 5625 Parameterfehler bei der Einbindung, Indexfehler

ERR_DATABASE_NOTADB 5626 Geöffnete Datei ist keine Datenbankdatei

Matrizen und Vektoren

ERR_MATRIX_INTERNAL 5700 Interner Fehler des Matrix/Vektor-Ausführungssubsystems

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED 5701 Matrix/Vektor wurde nicht initialisiert

ERR_MATRIX_INCONSISTENT 5702 Inkonsistente Größe von Matrizen/Vektoren im lfd. Betrieb

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE 5703 Ungültige Matrix-/Vektorgröße

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE 5704 Ungültiger Matrix-/Vektor-Typ

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED 5705 Funktion nicht verfügbar für diese Matrix/Vektor

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN 5706 Matrix/Vektor enthält Nicht-Zahlen (Nan/Inf)

ONNX Modelle

ERR_ONNX_INTERNAL 5800 ONNX interner Fehler

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED 5801 ONNX Initialisierungsfehler zur Laufzeit des APIs

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED 5802 Von MQL5 nicht unterstützte Eigenschaft oder Wert

ERR_ONNX_RUN_FAILED 5803 ONNX Fehler zur Laufzeit des APIs

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT 5804 Ungültige Anzahl von Parametern, die an OnnxRun übergeben wurden

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER 5805 Ungültiger Parameterwert

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE 5806 Ungültiger Parametertyp

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE 5807 Ungültige Parametergröße

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION 5808 Tensor-Dimension nicht gesetzt oder ungültig

Benutzerdefinierte Fehler