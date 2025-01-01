DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenKodes der Fehler und WarnungenAusführungsfehler 

Ausführungsfehler

GetLastError() – Funktion, die die letzte Fehlerzahl zurückgibt, die in der vorbestimmten Variable _LastError gespeichert wird. Der Wert dieser Variable muss durch die Funktion ResetLastError() auf Null gestellt werden.

Konstante

Wert

Beschreibung

ERR_SUCCESS

0

Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Unerwarteter interner Fehler

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Fehlerwert beim internen Aufruf des Client-Terminals

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Fehlerwert beim Aufruf der Systemfunktion

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Array mit unpassendem Typ, falscher Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Arrays

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Zu kleine Arraygröße für die geforderte Größe oder der Versuch der Größenänderung eines statischen Arrays

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Zeichenkette ist zu groß

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

nicht initialisierte Zeichenkette

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

Die Gesamtzahl der Elemente im Array darf nicht größer als 2147483647 sein

ERR_INVALID_POINTER

4012

Ungültiger Anzeiger

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Falscher Typ des Pointers

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

Es ist ein Speicherüberlauf bei der Berechnung der mathematischen Funktion aufgetreten

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Das aufgerufene Sleep() überschreitet den Zeitpunkt des Testendes.

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

Der Test wurde zwangsweise von außen beendet. Beispielsweise wurde die Optimierung unterbrochen, das visuelle Testfenster geschlossen oder der Test-Agent angehalten.

ERR_INVALID_TYPE

4023

Ungültiger Typ

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Ungültiges Handle

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Obergrenze der Objektanzahl erreicht.

Charts

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Falscher Identifikator des Charts

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Chart antwortet nicht

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Chart ist nicht gefunden

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Fehler bei Charteröffnung

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Ein fehlerhafter Parameterwert für Funktionen für die Arbeit mit dem Chart

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Fehler bei Timererzeugung

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Falsche Charteigenschaft ID

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Fehler bei Screenshot Erzeugung

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Fehler der Navigierung durch Chart

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Fehler der Schablonenverwendung

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden

Graphische Objekte

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

Graphisches Objekt ist nicht gefunden

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Unbekanntes Symbol

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Symbol nicht gewählt in  MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Fehleridentifikator der Symboleigenschaft

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Fehler beim Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Das Limit der ausgewählten Symbole in MarketWatch wurde überschritten.

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

Falsche Session-ID beim Aufruf der Funktionen SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade.

Zugang zur Geschichte

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Angeforderte Historie ist nicht gefunden

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Falscher Identifikator der Eigenschaften der Historie

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Zeitrüberschreitung beim Abruf der Historie

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

Die Anzahl der abgerufenen Balken ist in den Einstellungen des Terminals begrenzt

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Zahlreiche Fehler beim Laden der Historie

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

Das aufnehmende Array ist zu klein, um alle abgerufenen Daten zu speichern

Global_Variables

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Globale Variablen wurden nicht modifiziert

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geöffnet und gelesen werden

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geschrieben werden

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Fehler beim Sender der E-Mail

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Fehler beim Abspielen eines Tons

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Falscher Identifikator der Programmeigenschaft

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Fehler beim Dateisenden via ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen

ERR_FTP_NOSERVER

4519

Ftp-Server wurde nicht in den Einstellungen definiert

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

Ftp-Benutzername wurde nicht in den Einstellungen definiert

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

Datei existiert nicht

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

Verbindung mit dem Ftp-Server fehlgeschlagen

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

Upload-Verzeichnis auf dem Ftp-Server nicht gefunden

Puffer der Benutzerindikatoren

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Falscher Index des Indikatorpuffers

Eigenschaften der Benutzerindikatoren

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator

 

Account

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Falscher Identifikator der Handelseigenschaft

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Handel für Expert ist verboten

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Position ist nicht gefunden

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Order ist nicht gefunden

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Deal ist nicht gefunden

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Fehler beim Senden der Handelsanforderung

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Berechnung des Profits oder der Margin fehlgeschlagen

Indikator

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Unbekanntes Symbol

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

Indikator kann nicht erzeugt werden

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Nicht genug Speicherplatz, um den Indikator zu starten

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

Indikator kann nicht auf den anderen Indikator angewendet werden

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Fehler beim Hinzufügen des Indikators

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Angeforderte Daten nicht gefunden

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Handle des Indikators ist ungültig

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Falsche Parameterzahl beim Indikator

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Fehlende Parameter beim Indikator

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

Der erste Parameter im Feld muss der Name des nutzerdefinierten Indikators sein

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Falscher Parametertyp für den Indikator

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Falscher Index des angeforderten Indikatorpuffers

Markttiefe

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

DOM kann nicht zugefügt werden

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

DOM kann nicht entfernt werden

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

DOM Dasten können nicht erhalten werden

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten

Dateioperationen

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Ungültiger Dateiname

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Zu langer Dateiname

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Fehler der Dateieröffnung

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Fehler beim Löschen der Datei

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Datei mit diesem Handle ist schon geschlossen oder konnte nicht erstellt werden

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Falsches Handle der Datei

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

Datei muss für Schreiben eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

Datei muss für Lesen eröffnet werden

ERR_FILE_NOTBIN

5011

Datei muss als binäre Datei eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTXT

5012

Datei muss als Textdatei eröffnet werden

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden

ERR_FILE_NOTCSV

5014

Datei muss als CSV eröffnet werden

ERR_FILE_READERROR

5015

Fehler des Datei Lesen

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Datei existiert nicht

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Datei kann nicht neugeschrieben werden

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Falscher Verzeichnisname

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Verzeichnis existiert nicht

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

Verzeichnis kann nicht entfernt werden

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Es ist unmöglich, das nächste Datenfragment aus der CSV-Datei (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool) zu lesen, Dateiende erreicht

Zeilenreduzierung

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

In der Zeile gibt es kein Datum

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Falsches Datum in der Zeile

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Falsche Zeit in der Zeile

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Nicht genug Speicherplatz für Zeile

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

Zeilenlänge ist kleiner als erwartet

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Falsche Formatzeile

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Zahl der Formatspezifikationen ist größer, als die Parameterzahl

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Beschädigter Parameter des Typs

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Position außerhalb der Zeile

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

Zum Zeilenende wird  0 hinzugefügt, eine sinnlose Operation

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Beschädigtes Zeichenkettenobjekt

Operationen mit Feldern

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Kopieren von inkompatiblen Arrays. Ein Zeichenarray kann nur in ein Zeichenarray kopiert werden, numerisches Array in ein numerisches.

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

Zielarray ist als  AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Zu kleines Feld, Startposition außerhalb des Feldes

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Array mit der Größe Null

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Muss ein numerisches Array sein

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Muss eindimensionales Array sein

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Zeitreihe kann nicht verwendet werden

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Muss ein Array des Typs double sein

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Muss ein Array des Typs float sein

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Muss ein Array des Typs long sein

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Muss ein Array des Typs int sein

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Muss ein Array des Typs short sein

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Muss ein Array des Typs char sein

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Nur Array vom Typ string

Arbeit mit OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Ungültiges OpenCL-Handle

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Fehler beim Kompilieren eines OpenCL-Programms

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Ungültige Größe des OpenCL-Puffers

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Maximale Anzahl der OpenCL-Objekte überschritten

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Fehler bei der Auswahl des OpenCl-Device

Arbeiten mit der Datenbank

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Interner Datenbankfehler

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Ungültiges Datenbankhandle

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Übersteigt die maximal erlaubte Anzahl von Datenbankobjekten

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Verbindungsfehler zur Datenbank

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Fehler bei der Anfrageausführung

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Fehler bei der Anfrageerstellung

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Keine zu lesenden Daten mehr

ERR_DATABASE_STEP

5127

Der Wechsel zur nächsten Anfrage ist fehlgeschlagen

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

Die Daten zum Lesen der Anfrageergebnisse sind noch nicht bereit

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Das automatische Ersetzen der Parameter für eine SQL-Anfrage ist fehlgeschlagen

Operationen mit WebRequet

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

Ungültige URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten

Operationen mit einem Netzwerk (Sockets)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

Ungültiges Handle eines Socket wurde der Funktion übergeben

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Zu viele offene Sockets (max 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Verbindung zum entfernten Host ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Senden/Empfangen der Daten vom Socket ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Das Herstellen einer sicheren Verbindung (TLS Handshake) ist fehlgeschlagen

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Das Zertifikat zum Schutz der Verbindung enthält keine Daten

Benutzerdefinierte Symbole

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Ein benutzerdefinierter Symbol muss angegeben werden

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Ungültiger Name des benutzerdefinierten Symbols. Der Name des Symbols darf nur lateinische Buchstaben ohne Satzzeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen (".", "_", "&" und "#") enthalten. Es ist nicht empfehlenswert, Symbole <, >, :, ", /,\, |, ?, * zu verwenden.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Der Name des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang. Der Name des Symbols darf nicht länger als 32 Zeichen inklusive der abschließenden 0 sein

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Der Pfad zum benutzerdefinierten Symbol ist zu lang. Der Pfad darf nicht länger als 128 Zeichen einschließlich "Custom\\", Symbolnamens, Trennzeichens von Gruppen und der abschließenden 0 sein

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Ein benutzerdefinierter Symbol mit diesem Namen existiert bereits

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Fehler beim Erstellen, Löschen oder Ändern eines benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Versuch, das in der Marktübersicht (Market Watch) ausgewählte benutzerdefinierte Symbol zu löschen

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Falsche Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Falscher Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Der String-Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Die Ticks im Array sind nicht in zeitlicher Reihenfolge geordnet

Wirtschaftskalender

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

Arraygröße ist zu klein für die Übernahme aller Werte

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Zeitlimit der Anforderung ist überschritten

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

Land wurde nicht gefunden

Arbeiten mit der Datenbank

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Allgemeiner Fehler

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite interner Logikfehler

ERR_DATABASE_PERM

5603

Zugriff verweigert

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Durch die Rückrufroutine bedingter Abbruch

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Die Datei der Datenbank ist blockiert

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Die Tabelle der Datenbank ist blockiert

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Nicht genügend Speicherplatz, die Operation zu beenden

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Versuch, in eine schreibgeschützte Datenbank zu schreiben

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Operation wurde durch sqlite3_interrupt() beendet

ERR_DATABASE_IOERR

5610

E/A-Fehler der Festplatten

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Das Festplattenabbild der Datenbank ist beschädigt.

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Unbekannter Operationscode in sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Das Einfügen ist fehlgeschlagen, weil die Datenbank voll ist

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Die Datei der Datenbank kann nicht geöffnet werden

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Fehler im Sperrprotokoll der Datenbank

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Ausschließlich für den internen Gebrauch

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Verändertes Schema der Datenbank

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

Zeichenkette oder BLOB überschreitet die Größenbeschränkung

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Abbruch wegen Verletzung der Einschränkungen

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Nicht übereinstimmende Datentypen

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Fehlerhafte Verwendung der Bibliothek

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Verwendete Betriebssystemfunktionen werden vom Host nicht unterstützt

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Authentifizierung ist fehlgeschlagen

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

nicht verwendet

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Parameterfehler bei der Einbindung, Indexfehler

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

Geöffnete Datei ist keine Datenbankdatei

Matrizen und Vektoren

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Interner Fehler des Matrix/Vektor-Ausführungssubsystems

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

Matrix/Vektor wurde nicht initialisiert

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

Inkonsistente Größe von Matrizen/Vektoren im lfd. Betrieb

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Ungültige Matrix-/Vektorgröße

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Ungültiger Matrix-/Vektor-Typ

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

Funktion nicht verfügbar für diese Matrix/Vektor

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

Matrix/Vektor enthält Nicht-Zahlen (Nan/Inf)

ONNX Modelle

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

ONNX interner Fehler

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

ONNX Initialisierungsfehler zur Laufzeit des APIs

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

Von MQL5 nicht unterstützte Eigenschaft oder Wert

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

ONNX Fehler zur Laufzeit des APIs

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

Ungültige Anzahl von Parametern, die an OnnxRun übergeben wurden

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Ungültiger Parameterwert

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Ungültiger Parametertyp

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Ungültige Parametergröße

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

Tensor-Dimension nicht gesetzt oder ungültig

Benutzerdefinierte Fehler

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Mit diesem Kode fangen benutzerdefinierte Fehler an

Siehe auch

Rückgabecodes des Handelsservers