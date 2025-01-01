Ausführungsfehler
GetLastError() – Funktion, die die letzte Fehlerzahl zurückgibt, die in der vorbestimmten Variable _LastError gespeichert wird. Der Wert dieser Variable muss durch die Funktion ResetLastError() auf Null gestellt werden.
Konstante
Wert
Beschreibung
ERR_SUCCESS
0
Die Operation wurde erfolgreich ausgeführt
ERR_INTERNAL_ERROR
4001
Unerwarteter interner Fehler
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
4002
Fehlerwert beim internen Aufruf des Client-Terminals
ERR_INVALID_PARAMETER
4003
Fehlerwert beim Aufruf der Systemfunktion
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
4004
Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
4005
Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen
ERR_INVALID_ARRAY
4006
Array mit unpassendem Typ, falscher Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Arrays
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
4007
Zu kleine Arraygröße für die geforderte Größe oder der Versuch der Größenänderung eines statischen Arrays
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
4008
Zeichenkette ist zu groß
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
4009
nicht initialisierte Zeichenkette
ERR_INVALID_DATETIME
4010
Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
4011
Die Gesamtzahl der Elemente im Array darf nicht größer als 2147483647 sein
ERR_INVALID_POINTER
4012
Ungültiger Anzeiger
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
4013
Falscher Typ des Pointers
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
4015
Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
4016
Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
4017
Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
4018
Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen
ERR_MATH_OVERFLOW
4019
Es ist ein Speicherüberlauf bei der Berechnung der mathematischen Funktion aufgetreten
ERR_SLEEP_ERROR
4020
Das aufgerufene Sleep() überschreitet den Zeitpunkt des Testendes.
ERR_PROGRAM_STOPPED
4022
Der Test wurde zwangsweise von außen beendet. Beispielsweise wurde die Optimierung unterbrochen, das visuelle Testfenster geschlossen oder der Test-Agent angehalten.
ERR_INVALID_TYPE
4023
Ungültiger Typ
ERR_INVALID_HANDLE
4024
Ungültiges Handle
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
4025
Obergrenze der Objektanzahl erreicht.
Charts
ERR_CHART_WRONG_ID
4101
Falscher Identifikator des Charts
ERR_CHART_NO_REPLY
4102
Chart antwortet nicht
ERR_CHART_NOT_FOUND
4103
Chart ist nicht gefunden
ERR_CHART_NO_EXPERT
4104
Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
4105
Fehler bei Charteröffnung
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
4106
Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
4107
Ein fehlerhafter Parameterwert für Funktionen für die Arbeit mit dem Chart
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
4108
Fehler bei Timererzeugung
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
4109
Falsche Charteigenschaft ID
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
4110
Fehler bei Screenshot Erzeugung
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
4111
Fehler der Navigierung durch Chart
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
4112
Fehler der Schablonenverwendung
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
4113
Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
4115
Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
4116
Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden
Graphische Objekte
ERR_OBJECT_ERROR
4201
Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
4202
Graphisches Objekt ist nicht gefunden
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
4203
Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
4204
Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
4205
Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden
MarketInfo
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
4301
Unbekanntes Symbol
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
4302
Symbol nicht gewählt in MarketWatch
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
4303
Fehleridentifikator der Symboleigenschaft
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
4304
Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks)
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
4305
Fehler beim Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
4306
Das Limit der ausgewählten Symbole in MarketWatch wurde überschritten.
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
4307
Falsche Session-ID beim Aufruf der Funktionen SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade.
Zugang zur Geschichte
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Angeforderte Historie ist nicht gefunden
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
4402
Falscher Identifikator der Eigenschaften der Historie
ERR_HISTORY_TIMEOUT
4403
Zeitrüberschreitung beim Abruf der Historie
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
4404
Die Anzahl der abgerufenen Balken ist in den Einstellungen des Terminals begrenzt
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
4405
Zahlreiche Fehler beim Laden der Historie
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
4407
Das aufnehmende Array ist zu klein, um alle abgerufenen Daten zu speichern
Global_Variables
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
4501
Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
4502
Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
4503
Globale Variablen wurden nicht modifiziert
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
4504
Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geöffnet und gelesen werden
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
4505
Die Datei mit den Werten der globalen Variablen konnte nicht geschrieben werden
ERR_MAIL_SEND_FAILED
4510
Fehler beim Sender der E-Mail
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
4511
Fehler beim Abspielen eines Tons
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
4512
Falscher Identifikator der Programmeigenschaft
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
4513
Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft
ERR_FTP_SEND_FAILED
4514
Fehler beim Dateisenden via ftp
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
4515
Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
4516
Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
4517
Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt)
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
4518
Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen
ERR_FTP_NOSERVER
4519
Ftp-Server wurde nicht in den Einstellungen definiert
ERR_FTP_NOLOGIN
4520
Ftp-Benutzername wurde nicht in den Einstellungen definiert
ERR_FTP_FILE_ERROR
4521
Datei existiert nicht
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
4522
Verbindung mit dem Ftp-Server fehlgeschlagen
ERR_FTP_CHANGEDIR
4523
Upload-Verzeichnis auf dem Ftp-Server nicht gefunden
Puffer der Benutzerindikatoren
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
4601
Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
4602
Falscher Index des Indikatorpuffers
Eigenschaften der Benutzerindikatoren
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
4603
Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator
Account
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
4701
Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
4751
Falscher Identifikator der Handelseigenschaft
ERR_TRADE_DISABLED
4752
Handel für Expert ist verboten
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
4753
Position ist nicht gefunden
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
4754
Order ist nicht gefunden
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
4755
Deal ist nicht gefunden
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Fehler beim Senden der Handelsanforderung
ERR_TRADE_CALC_FAILED
4758
Berechnung des Profits oder der Margin fehlgeschlagen
Indikator
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Unbekanntes Symbol
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
4802
Indikator kann nicht erzeugt werden
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
4803
Nicht genug Speicherplatz, um den Indikator zu starten
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
4804
Indikator kann nicht auf den anderen Indikator angewendet werden
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
4805
Fehler beim Hinzufügen des Indikators
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
4806
Angeforderte Daten nicht gefunden
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
4807
Handle des Indikators ist ungültig
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
4808
Falsche Parameterzahl beim Indikator
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
4809
Fehlende Parameter beim Indikator
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
4810
Der erste Parameter im Feld muss der Name des nutzerdefinierten Indikators sein
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
4811
Falscher Parametertyp für den Indikator
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
4812
Falscher Index des angeforderten Indikatorpuffers
Markttiefe
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
4901
DOM kann nicht zugefügt werden
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
4902
DOM kann nicht entfernt werden
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
4903
DOM Dasten können nicht erhalten werden
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
4904
Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten
Dateioperationen
ERR_TOO_MANY_FILES
5001
Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden
ERR_WRONG_FILENAME
5002
Ungültiger Dateiname
ERR_TOO_LONG_FILENAME
5003
Zu langer Dateiname
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
5004
Fehler der Dateieröffnung
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
5005
Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
5006
Fehler beim Löschen der Datei
ERR_INVALID_FILEHANDLE
5007
Datei mit diesem Handle ist schon geschlossen oder konnte nicht erstellt werden
ERR_WRONG_FILEHANDLE
5008
Falsches Handle der Datei
ERR_FILE_NOTTOWRITE
5009
Datei muss für Schreiben eröffnet werden
ERR_FILE_NOTTOREAD
5010
Datei muss für Lesen eröffnet werden
ERR_FILE_NOTBIN
5011
Datei muss als binäre Datei eröffnet werden
ERR_FILE_NOTTXT
5012
Datei muss als Textdatei eröffnet werden
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
5013
Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden
ERR_FILE_NOTCSV
5014
Datei muss als CSV eröffnet werden
ERR_FILE_READERROR
5015
Fehler des Datei Lesen
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
5016
Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
5017
für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
5018
Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis
ERR_FILE_NOT_EXIST
5019
Datei existiert nicht
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
5020
Datei kann nicht neugeschrieben werden
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
5021
Falscher Verzeichnisname
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
5022
Verzeichnis existiert nicht
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
5023
Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
5024
Verzeichnis kann nicht entfernt werden
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
5025
Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen)
ERR_FILE_WRITEERROR
5026
Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden
ERR_FILE_ENDOFFILE
5027
Es ist unmöglich, das nächste Datenfragment aus der CSV-Datei (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool) zu lesen, Dateiende erreicht
Zeilenreduzierung
ERR_NO_STRING_DATE
5030
In der Zeile gibt es kein Datum
ERR_WRONG_STRING_DATE
5031
Falsches Datum in der Zeile
ERR_WRONG_STRING_TIME
5032
Falsche Zeit in der Zeile
ERR_STRING_TIME_ERROR
5033
Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
5034
Nicht genug Speicherplatz für Zeile
ERR_STRING_SMALL_LEN
5035
Zeilenlänge ist kleiner als erwartet
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
5036
Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX
ERR_WRONG_FORMATSTRING
5037
Falsche Formatzeile
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
5038
Zahl der Formatspezifikationen ist größer, als die Parameterzahl
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
5039
Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
5040
Beschädigter Parameter des Typs
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
5041
Position außerhalb der Zeile
ERR_STRING_ZEROADDED
5042
Zum Zeilenende wird 0 hinzugefügt, eine sinnlose Operation
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
5043
Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
5044
Beschädigtes Zeichenkettenobjekt
Operationen mit Feldern
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
5050
Kopieren von inkompatiblen Arrays. Ein Zeichenarray kann nur in ein Zeichenarray kopiert werden, numerisches Array in ein numerisches.
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
5051
Zielarray ist als AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe
ERR_SMALL_ARRAY
5052
Zu kleines Feld, Startposition außerhalb des Feldes
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
5053
Array mit der Größe Null
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
5054
Muss ein numerisches Array sein
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
5055
Muss eindimensionales Array sein
ERR_SERIES_ARRAY
5056
Zeitreihe kann nicht verwendet werden
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
5057
Muss ein Array des Typs double sein
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
5058
Muss ein Array des Typs float sein
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
5059
Muss ein Array des Typs long sein
ERR_INT_ARRAY_ONLY
5060
Muss ein Array des Typs int sein
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
5061
Muss ein Array des Typs short sein
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
5062
Muss ein Array des Typs char sein
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
5063
Nur Array vom Typ string
Arbeit mit OpenCL
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
5100
OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt
ERR_OPENCL_INTERNAL
5101
Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
5102
Ungültiges OpenCL-Handle
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
5103
Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
5104
Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
5105
Fehler beim Kompilieren eines OpenCL-Programms
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
5106
Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel)
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
5107
Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
5108
Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel
ERR_OPENCL_EXECUTE
5109
Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
5110
Ungültige Größe des OpenCL-Puffers
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
5111
Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
5112
Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
5113
Maximale Anzahl der OpenCL-Objekte überschritten
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
5114
Fehler bei der Auswahl des OpenCl-Device
Arbeiten mit der Datenbank
ERR_DATABASE_INTERNAL
5120
Interner Datenbankfehler
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
5121
Ungültiges Datenbankhandle
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
5122
Übersteigt die maximal erlaubte Anzahl von Datenbankobjekten
ERR_DATABASE_CONNECT
5123
Verbindungsfehler zur Datenbank
ERR_DATABASE_EXECUTE
5124
Fehler bei der Anfrageausführung
ERR_DATABASE_PREPARE
5125
Fehler bei der Anfrageerstellung
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
5126
Keine zu lesenden Daten mehr
ERR_DATABASE_STEP
5127
Der Wechsel zur nächsten Anfrage ist fehlgeschlagen
ERR_DATABASE_NOT_READY
5128
Die Daten zum Lesen der Anfrageergebnisse sind noch nicht bereit
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
5129
Das automatische Ersetzen der Parameter für eine SQL-Anfrage ist fehlgeschlagen
Operationen mit WebRequet
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
5200
Ungültige URL
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
5201
Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten
|
Operationen mit einem Netzwerk (Sockets)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
Ungültiges Handle eines Socket wurde der Funktion übergeben
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Zu viele offene Sockets (max 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Verbindung zum entfernten Host ist fehlgeschlagen
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Senden/Empfangen der Daten vom Socket ist fehlgeschlagen
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Das Herstellen einer sicheren Verbindung (TLS Handshake) ist fehlgeschlagen
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Das Zertifikat zum Schutz der Verbindung enthält keine Daten
|
Benutzerdefinierte Symbole
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Ein benutzerdefinierter Symbol muss angegeben werden
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Ungültiger Name des benutzerdefinierten Symbols. Der Name des Symbols darf nur lateinische Buchstaben ohne Satzzeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen (".", "_", "&" und "#") enthalten. Es ist nicht empfehlenswert, Symbole <, >, :, ", /,\, |, ?, * zu verwenden.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Der Name des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang. Der Name des Symbols darf nicht länger als 32 Zeichen inklusive der abschließenden 0 sein
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Der Pfad zum benutzerdefinierten Symbol ist zu lang. Der Pfad darf nicht länger als 128 Zeichen einschließlich "Custom\\", Symbolnamens, Trennzeichens von Gruppen und der abschließenden 0 sein
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Ein benutzerdefinierter Symbol mit diesem Namen existiert bereits
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Fehler beim Erstellen, Löschen oder Ändern eines benutzerdefinierten Symbols
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Versuch, das in der Marktübersicht (Market Watch) ausgewählte benutzerdefinierte Symbol zu löschen
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Falsche Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Falscher Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Der String-Parameter beim Setzen der Eigenschaft des benutzerdefinierten Symbols ist zu lang
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Die Ticks im Array sind nicht in zeitlicher Reihenfolge geordnet
|
Wirtschaftskalender
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
Arraygröße ist zu klein für die Übernahme aller Werte
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Zeitlimit der Anforderung ist überschritten
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
Land wurde nicht gefunden
|
Arbeiten mit der Datenbank
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Allgemeiner Fehler
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite interner Logikfehler
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Zugriff verweigert
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Durch die Rückrufroutine bedingter Abbruch
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Die Datei der Datenbank ist blockiert
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Die Tabelle der Datenbank ist blockiert
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Nicht genügend Speicherplatz, die Operation zu beenden
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Versuch, in eine schreibgeschützte Datenbank zu schreiben
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Operation wurde durch sqlite3_interrupt() beendet
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
E/A-Fehler der Festplatten
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Das Festplattenabbild der Datenbank ist beschädigt.
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Unbekannter Operationscode in sqlite3_file_control()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Das Einfügen ist fehlgeschlagen, weil die Datenbank voll ist
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Die Datei der Datenbank kann nicht geöffnet werden
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Fehler im Sperrprotokoll der Datenbank
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Ausschließlich für den internen Gebrauch
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Verändertes Schema der Datenbank
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
Zeichenkette oder BLOB überschreitet die Größenbeschränkung
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Abbruch wegen Verletzung der Einschränkungen
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Nicht übereinstimmende Datentypen
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Fehlerhafte Verwendung der Bibliothek
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Verwendete Betriebssystemfunktionen werden vom Host nicht unterstützt
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Authentifizierung ist fehlgeschlagen
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
nicht verwendet
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Parameterfehler bei der Einbindung, Indexfehler
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
Geöffnete Datei ist keine Datenbankdatei
|
Matrizen und Vektoren
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Interner Fehler des Matrix/Vektor-Ausführungssubsystems
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
Matrix/Vektor wurde nicht initialisiert
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
Inkonsistente Größe von Matrizen/Vektoren im lfd. Betrieb
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Ungültige Matrix-/Vektorgröße
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Ungültiger Matrix-/Vektor-Typ
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
Funktion nicht verfügbar für diese Matrix/Vektor
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
Matrix/Vektor enthält Nicht-Zahlen (Nan/Inf)
|
ONNX Modelle
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
ONNX interner Fehler
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
ONNX Initialisierungsfehler zur Laufzeit des APIs
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
Von MQL5 nicht unterstützte Eigenschaft oder Wert
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
ONNX Fehler zur Laufzeit des APIs
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
Ungültige Anzahl von Parametern, die an OnnxRun übergeben wurden
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Ungültiger Parameterwert
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Ungültiger Parametertyp
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Ungültige Parametergröße
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
Tensor-Dimension nicht gesetzt oder ungültig
|
Benutzerdefinierte Fehler
|
|
|
65536
|
Mit diesem Kode fangen benutzerdefinierte Fehler an
Siehe auch