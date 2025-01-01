DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsColorForeground 

ColorForeground (Get-Methode)

Erhält die Farbe der Achsen, Skala und OHLC.

color  ColorForeground() const

Rückgabewert

Die Farbe der Achsen, Skala und OHLC des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorForeground (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Achsen, Skala und OHLC.

bool  ColorForeground(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Farbe der Achsen, Skala und OHLC.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.