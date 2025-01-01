DokumentationKategorien
Erhält die Farbe des Gitters.

color  ColorGrid() const

Rückgabewert

Die Farbe des Gitters des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorGrid (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Gitters.

bool  ColorGrid(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Farbe des Gitters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.