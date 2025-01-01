DokumentationKategorien
ColorCandleBull (Get-Methode)

Erhält die Farbe des Körpers einer Bullenkerze.

color  ColorCandleBull() const

Rückgabewert

Die Farbe des Körpers einer Bullenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorCandleBull (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Körpers einer Bullenkerze.

bool  ColorCandleBull(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Farbe des Körpers einer Bullenkerze.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.