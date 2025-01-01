DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsWindowHandle 

WindowHandle

Erhält Handle des Charts (HWND).

int  WindowHandle() const

Rückgabewert

Handle (HWND) des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird INVALID_HANDLE zurückgegeben.