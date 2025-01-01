ColorBarDown (Get-Methode)

Erhält die Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers der Bärenkerze.

color ColorBarDown() const

Rückgabewert

Die Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers der Bärenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorBarDown (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers der Bärenkerze.

bool ColorBarDown(

color new_color

)

Parameter

new_color

[in] Die neue Farbe der Balken nach unten, des Schattens und Körpers der Bärenkerze.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.