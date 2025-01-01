DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsColorBackground 

ColorBackground (Get-Methode)

Erhält die Hintergrundfarbe.

color  ColorBackground() const

Rückgabewert

Der Wert der Hintergrundfarbe des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorBackground (Set-Methode)

Setzt die Hintergrundfarbe.

bool  ColorBackground(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Hintergrundfarbe.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.