Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsSetInteger 

SetInteger

Setzt den Wert der integer-Eigenschaft des Charts.

bool  SetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   long                         value        // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Identifikator der Charteigenschaft (aus der Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

value

[in]  Der neue Eigenschaftswert.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die integer-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.