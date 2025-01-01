DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsShiftSize 

ShiftSize (Get-Methode)

Erhält die Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz.

double  ShiftSize() const

Rückgabewert

Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz. für den Chart, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

ShiftSize (Set-Methode)

Setzt die Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz.

bool  ShiftSize(
   double  shift_size      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

shift_size

[in]  Die neue Größe der Verschiebung des Nullbalkens vom rechten Rand als Prozentsatz.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.