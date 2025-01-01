DokumentationKategorien
Mode (Get-Methode)

Erhält den Typ des Charts (Kerzen, Balken oder Linie).

ENUM_CHART_MODE  Mode() const

Rückgabewert

Typ des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist (Kerzen, Balken oder Linie). Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Mode (Set-Methode)

Setzt den Typ des Charts (Kerzen, Balken oder Linie).

bool  Mode(
   ENUM_CHART_MODE  mode      // Typ des Charts
   )

Parameter

mode

[in]  Typ des Charts (Kerzen, Balken oder Linie) aus der Enumeration ENUM_CHART_MODE.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Typ nicht geändert werden konnte.