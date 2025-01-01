- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Eigenschaften der Benutzeranzeiger
Zahl der Indikatorpuffer, die im Benutzerindikator verwendet werden können ist unbegrenzt. Aber es ist notwendig, für jedes Feld, das als Indikatorpuffer durch die Funktion SetIndexBuffer() zugeordnet wird, muss der Datentyp angegeben werden, den es aufbewahren wird. Das kann einer der Werte der Enumeration ENUM_INDEXBUFFER_TYPE sein.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
INDICATOR_DATA
|
Angaben für Zeichnen
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Farbe
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Hilfspuffer für Zwischenberechnungen
Benutzerindikator hat viele Einstellungen für Darstellung und Erfassen. Diese Einstellungen werden durch Festlegung der entsprechenden Funktionen des Indikators durch die Funktionen IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() und IndicatorSetString() durchgeführt. Identifikatoren der Indikatoreigenschaften gibt es in Enumerationen ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
INDICATOR_DIGITS
|
Genauigkeit der Darstellung von Indikatorwerten
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Feste Höhe von Indikators eigenen Fenster (Befehl von Preprozessor #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Anzahl der Levels im Indikatorfenster
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Farbe der Levellinie
|
color Modifikator=Levelnummer
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Stil der Levellinie
|
ENUM_LINE_STYLE Modifiaktor=Levelnummer
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Breite der Levellinie
|
int Modifikator=Levelnummer
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Festes Minimum für das Indikatorfenster. Die Eigenschaft kann nur von der Funktion IndicatorSetInteger() festgelegt werden.
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Festgelegter Höchstwert für das Indikatorfenster. Die Eigenschaft kann nur von der Funktion IndicatorSetInteger() festgelegt werden.
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Minimum des Indikatorfensters
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Maximum des Indikatorfensters
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Levelwert
|
double Modifikator=Levelnummer
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Kurzer Indikatorname
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Levelbeschreibung
|
string Modifikator=Levelnummer
Beispiele:
|
//--- indicator settings