DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsScaleFix 

ScaleFix (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Feste Skala".

bool  ScaleFix() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Feste Skala" des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ScaleFix (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Feste Skala".

bool  ScaleFix(
   bool  scale_fix      // Flagwert
   )

Parameter

scale_fix

[in]  Der neue Wert des Flags "Feste Skala".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.