ShowOHLC (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "OHLC einblenden".

bool  ShowOHLC() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Anzeige von OHLC" auf dem Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ShowOHLC (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "OHLC einblenden".

bool  ShowOHLC(
   bool  show      // Flagwert
   )

Parameter

show

[in]  Die neue wert des Flags "Anzeige von OHLC".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.