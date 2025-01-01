GetDouble

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück. Die Charteigenschaft muss ein double-Wert sein. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Gibt den Wert der Eigenschaft zurück.

double GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Beim Erfolg fügt den Eigenschaftswert in eine Empfangsvariable, die durch den letzten Parameter als Referenz übergeben wird, hinzu.

bool GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& value

) const

Parameter

prop_id

[in] Identifikator der Charteigenschaft (aus der Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE).

sub_window

[in] Nummer des Unterfensters.

value

[in] Referenz an die Variable, die den Wert der angeforderten Eigenschaft empfängt.

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

Für die zweite Variante wird true beim Erfolg zurückgegeben oder false, wenn die Eigenschaftswert konnte nicht erhalten werden. Für mehr Informationen über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError().