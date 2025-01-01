DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsColorCandleBear 

ColorCandleBear (Get-Methode)

Erhält die Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

color  ColorCandleBear() const

Rückgabewert

Die Farbe des Körpers einer Bärenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorCandleBear (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.