ColorCandleBear (Get-Methode)

Erhält die Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

color ColorCandleBear() const

Rückgabewert

Die Farbe des Körpers einer Bärenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorCandleBear (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

bool ColorCandleBear(

color new_color

)

Parameter

new_color

[in] Die neue Farbe des Körpers einer Bärenkerze.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.