ShowVolumes (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Volumenanzeige".

bool  ShowVolumes()

Rückgabewert

Der wert des Flags "Volumenanzeige" für den Chart, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ShowVolumes (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Volumenanzeige".

bool  ShowVolumes(
   bool  show      // Flagwert
   )

Parameter

show

[in]  Der neue Wert des Flags "Volumenanzeige".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.