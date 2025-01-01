ShowObjectDescr (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten"

bool ShowObjectDescr() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten" für einen Chart, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ShowObjectDescr (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten"

bool ShowObjectDescr(

bool show

)

Parameter

show

[in] Der neue Wert des Flags "Anzeige von Pop-Up-Beschreibungen von grafischen Objekten".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.