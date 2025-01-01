ShowPeriodSep (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Anzeige von vertikalen Trennlinien zwischen benachbarten Perioden"

bool ShowPeriodSep() const

Rückgabewert

Wert des Flags "Anzeige von vertikalen Trennlinien zwischen benachbarten Perioden" für einen Chart, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird false zurückgegeben.

ShowPeriodSep (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Anzeige von vertikalen Trennlinien zwischen benachbarten Perioden"

bool ShowPeriodSep(

bool show

)

Parameter

show

[in] Der neue Wert des Flags "Anzeige von vertikalen Trennlinien zwischen benachbarten Perioden".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.