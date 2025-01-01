- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
ColorBarUp (Get-Methode)
Erhält die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.
color ColorBarUp() const
Rückgabewert
Die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers der Bullenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.
ColorBarUp (Set-Methode)
Setzt die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.
bool ColorBarUp(
Parameter
new_color
[in] Die neue Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.