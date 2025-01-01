ColorBarUp (Get-Methode)

Erhält die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.

color ColorBarUp() const

Rückgabewert

Die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers der Bullenkerze des Charts, der an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorBarUp (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.

bool ColorBarUp(

color new_color

)

Parameter

new_color

[in] Die neue Farbe der Balken nach oben, des Schattens und Körpers einer Bullenkerze.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.