DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPreischartsColorLineBid 

ColorLineBid (Get-Methode)

Erhält die Farbe der Bid-Preislinie.

color  ColorLineBid() const

Rückgabewert

Die Farbe der Bid-Preislinie des Charts, der an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es keinen gebundenen Chart gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

ColorLineBid (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Bid-Preislinie.

bool  ColorLineBid(
   color  new_color      // die Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Die neue Farbe der Bid-Linie.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.