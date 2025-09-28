TakvimBölümler

S&P Global Avrupa Birliği Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta N/D 50.9
50.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Markit Hizmet PMI, söz konusu aydaki euro bölgesinin hizmet sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, hizmet sektöründeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Satın almalar şirketin hizmet üretimi faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:

  • İş faaliyetleri
  • Yeni siparişler
  • Birikmiş işler
  • Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme ve hizmetler için)
  • Üretilen hizmetler için alınan fiyatlar
  • İstihdam
  • Yakın vadeli iş faaliyeti beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Hizmet PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm hizmet sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Endeks, euro bölgesindeki hizmet sektörü aktivitesinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak da hizmet eder. Hizmet PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Avrupa Birliği Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
50.9
50.5
Ağu 2025
50.5
50.7
50.7
Ağu 2025 başlangıç
50.7
51.1
51.0
Tem 2025
51.0
51.2
51.2
Tem 2025 başlangıç
51.2
50.2
50.5
Haz 2025
50.5
50.0
50.0
Haz 2025 başlangıç
50.0
50.7
49.7
May 2025
49.7
48.9
48.9
May 2025 başlangıç
48.9
51.0
50.1
Nis 2025
50.1
49.7
49.7
Nis 2025 başlangıç
49.7
51.1
51.0
Mar 2025
51.0
50.4
50.4
Mar 2025 başlangıç
50.4
51.5
50.6
Şub 2025
50.6
50.7
50.7
Şub 2025 başlangıç
50.7
50.6
51.3
Oca 2025
51.3
51.4
51.4
Oca 2025 başlangıç
51.4
50.5
51.6
Ara 2024
51.6
51.4
51.4
Ara 2024 başlangıç
51.4
50.2
49.5
Kas 2024
49.5
49.2
49.2
Kas 2024 başlangıç
49.2
51.3
51.6
Eki 2024
51.6
51.2
51.2
Eki 2024 başlangıç
51.2
49.7
51.4
Eyl 2024
51.4
50.5
50.5
Eyl 2024 başlangıç
50.5
53.4
52.9
Ağu 2024
52.9
53.3
53.3
Ağu 2024 başlangıç
53.3
51.5
51.9
Tem 2024
51.9
51.9
51.9
Tem 2024 başlangıç
51.9
52.3
52.8
Haz 2024
52.8
52.6
52.6
Haz 2024 başlangıç
52.6
52.4
53.2
May 2024
53.2
53.3
53.3
May 2024 başlangıç
53.3
53.3
53.3
Nis 2024
53.3
52.9
52.9
Nis 2024 başlangıç
52.9
50.8
51.5
Mar 2024
51.5
51.1
51.1
Mar 2024 başlangıç
51.1
49.8
50.2
Şub 2024
50.2
50.0
50.0
Şub 2024 başlangıç
50.0
48.4
48.4
Oca 2024
48.4
48.4
48.4
Oca 2024 başlangıç
48.4
49.6
48.8
Ara 2023
48.8
48.1
48.1
Ara 2023 başlangıç
48.1
48.7
48.7
Kas 2023
48.7
48.2
48.2
Kas 2023 başlangıç
48.2
47.3
47.8
Eki 2023
47.8
47.8
47.8
Eki 2023 başlangıç
47.8
48.6
48.7
Eyl 2023
48.7
48.4
48.4
Eyl 2023 başlangıç
48.4
46.3
47.9
Ağu 2023
47.9
48.3
48.3
