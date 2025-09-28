Markit Hizmet PMI, söz konusu aydaki euro bölgesinin hizmet sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, hizmet sektöründeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Satın almalar şirketin hizmet üretimi faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:

İş faaliyetleri

Yeni siparişler

Birikmiş işler

Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme ve hizmetler için)

Üretilen hizmetler için alınan fiyatlar

İstihdam

Yakın vadeli iş faaliyeti beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Hizmet PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm hizmet sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Endeks, euro bölgesindeki hizmet sektörü aktivitesinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak da hizmet eder. Hizmet PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: